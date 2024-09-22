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В Подмосковье самолет жестко сел из-за дыма в кабине

В Воскресенске из-за задымления в кабине совершил аварийную посадку Cessna-182

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Телеграм-канал «Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России»

В подмосковном городе Воскресенске аварийно сел самолет Cessna-182 RA3119G. Об этом сообщает Западное межрегионального управление на транспорте СК РФ.

По его данным, посадка произошла днем после того, как в полете обнаружилась неисправность электросистемы и произошло задымление кабины. При приземлении самолет получил незначительные повреждения, никто не пострадал. Сейчас сотрудники СК осматривают место происшествия и выясняют обстоятельства инцидента.

Telegram-канал 112 уточняет, что в локомоторном самолете замкнуло проводку. После этого кабина заполнилась дымом, и «пилот садился практически вслепую».

3 сентября Ми-171 перестал выходить на связь на границе Бурятии с Иркутской областью. Вертолет следовал по маршруту Иркутск — Орлик. На борту находились четыре члена экипажа и два пассажира. В итоге выяснилось, что воздушное судно совершило аварийную посадку в Иркутской области из-за удара молнии и отказа рулевого управления.

Ранее жесткую посадку Ан-2 в Северной Осетии связали с профилактикой коклюша у детей.

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