В Подмосковье самолет жестко сел из-за дыма в кабине

В подмосковном городе Воскресенске аварийно сел самолет Cessna-182 RA3119G. Об этом сообщает Западное межрегионального управление на транспорте СК РФ.

По его данным, посадка произошла днем после того, как в полете обнаружилась неисправность электросистемы и произошло задымление кабины. При приземлении самолет получил незначительные повреждения, никто не пострадал. Сейчас сотрудники СК осматривают место происшествия и выясняют обстоятельства инцидента.

Telegram-канал 112 уточняет, что в локомоторном самолете замкнуло проводку. После этого кабина заполнилась дымом, и «пилот садился практически вслепую».

3 сентября Ми-171 перестал выходить на связь на границе Бурятии с Иркутской областью. Вертолет следовал по маршруту Иркутск — Орлик. На борту находились четыре члена экипажа и два пассажира. В итоге выяснилось, что воздушное судно совершило аварийную посадку в Иркутской области из-за удара молнии и отказа рулевого управления.

Ранее жесткую посадку Ан-2 в Северной Осетии связали с профилактикой коклюша у детей.