Власти Тихорецка прокомментировали обстановку в городе после атаки ВСУ

Обстановка в городе Тихорецк после атаки дроном Вооруженных сил Украины (ВСУ) стабилизировалась. Об этом заявил глава Тихорецкого района Краснодарского края Анатолий Перепилин в своем Telegram-канале.

По его словам, внутригородской общественный транспорт в текущий момент работает в штатном режиме.

Перепилин добавил, что на месте происшествия продолжают работать сотрудники оперативных служб и правоохранительных органов.

Глава района подчеркнул, что выезд из Тихорецка открыт через федеральную автодорогу Ростов-на-Дону — Махачкала.

Ранее мэр Тихорецка Евгений Голубь заявил, что в городе ограничили движение по железной дороге после мощного взрыва, вызванного атакой беспилотников 21 сентября.

22 сентября оперштаб Тихорецкого района ввел запрет на ведение полевых работ в радиусе 10 км от детонировавшего после атаки ВСУ склада со «взрывоопасными предметами».

Накануне утром губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в Тихорецком районе Краснодарского края были подавлены два дрона. По его словам, БПЛА были ликвидированы силами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Из-за падения обломков возник пожар, перешедший на взрывоопасные предметы.

Ранее в Тихорецке взяли пробы воздуха после атаки БПЛА.