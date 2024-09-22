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ВСУ обстреляли село в Белгородской области, 10 человек пострадали

Гладков сообщил о ранении 10 жителей села Черемошное при обстреле ВСУ

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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Украинские войска нанесли удар по селу Черемошное в Белгородской области, ранения получили 10 местных жителей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Среди пострадавших глава администрации Яснозоренского сельского поселения и 7 бойцов самообороны», — написал глава области.

По словам Гладкова, шестерых раненых направили в белгородскую больницу № 2, а еще четверых — в областную клинику. Отмечается, что трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, пятеро — в среднетяжелом, а еще двое — в удовлетворительном.

До этого глава Белгородской области сообщал, что Новая Таволжанка и Архангельское оказались обесточены из-за атаки Вооруженных сил Украины. Также в результате атак двух дронов повреждены несущая стена и остекление складского помещения на территории производственного предприятия.

21 сентября от электроэнергии оказались отключены около 20 тыс. жителей Шебекино.

Ранее стало известно об атаке дрона на автомобиль в Белгородской области.

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Обстрелы Белгородской области
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