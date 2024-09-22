Посольство РФ отреагировало на ситуацию с запертыми на пароме россиянами в Южной Корее

Посольство РФ разбирается в инциденте с российскими туристами, которым власти Южной Кореи отказали во въезде в страну, запретив сходить с парома в Тонхэ. Об этом сообщает ТАСС.

«Посольство выясняет обстоятельства произошедшего, устанавливает контакт с местными органами власти, у которых намерены оперативно потребовать разъяснения в отношении обстоятельств случившегося», — сообщили в российской дипмиссии.

Накануне портал VL.ru сообщал, что российским туристам, прибывшим в Республику Корея из Владивостока на пароме, отказали во въезде в страну. Их заперли в каютах до обратного рейса. Отмечается, что большинство из тех, кому отказали во въезде, граждане России – мусульмане, а также узбеки и таджики. Они получили электронное разрешение K-ETA, которое, по данным портала миграционной службы Южной Кореи, не гарантирует въезд в страну.

До этого туристов из России выгнали из бутика в Стамбуле за попытку потрогать люксовую сумку.

Ранее россиянина лишили визы во время поездки в Грецию.