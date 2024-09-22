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Стала известна возможная причина отравления детей из Красноярского края

РЕН ТВ: в еде отравившейся семьи из Красноярского края мог быть пестицид

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Телеграм-канал «ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия»

Следователи не исключают, что причиной отравления детей в Красноярском крае могло стать ядовитое вещество. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на информированный источник.

На данный момент сотрудники ведомства отрабатывают все версии произошедшего. Одна из них заключается в том, что пестициды перепутали с приправой и употребили в еду.

«Точная информация будет после вскрытия, сейчас отраву изъяли», – поделился собеседник.

Члены семьи из села Красная Сопка попали в больницу после того, как поели полуфабрикаты, купленные в местном магазине. Медицинская помощь понадобилась не только четырем детям, но и их родителям. Мать на данный момент находится на девятом месяце беременности. Медикам не удалось спасти троих детей.

Правоохранители уже опросили владельца магазина, где россияне покупали пельмени. По его словам, он закупал товар у небольших поставщиков из Красноярского края и Хакасии.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Петербурге полуторагодовалый ребенок попал в реанимацию, съев витамины для беременных.

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