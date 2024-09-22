В Тихорецке ограничили движение по железной дороге после мощного взрыва, вызванного атакой беспилотников 21 сентября. Об этом рассказал в своем Telegram-канале мэр города Евгений Голубь.

«Ограничения по движению по городу все сняты. Остается ограниченным движение на станицу Новорождественскую и движение по железной дороге», — рассказал чиновник.

22 сентября оперштаб Тихорецкого района ввел запрет на ведение полевых работ в радиусе 10 км от детонировавшего после атаки ВСУ склада со «взрывоопасными предметами».

Накануне утром губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в Тихорецком районе Краснодарского края были подавлены два дрона. По его словам, БПЛА были ликвидированы силами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Из-за падения обломков возник пожар, перешедший на взрывоопасные предметы.

Ранее в Тихорецке взяли пробы воздуха после атаки БПЛА.