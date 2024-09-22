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Китаец показал видео чудесного спасения от падения со скалы

CNN: дерево спасло 42-летнего китайца с GoPro от падения с крутой скалы

Дерево спасло 42-летнего китайца Ян Мэна при падении с крутой скалы. Историю рассказал телеканал CNN.

Момент спасения был запечатлен экшн-видеокамерой, которую мужчина нес с собой. Инцидент произошел с Яном во время похода по горам Фаньцзянь. Из-за дождя тропу по скале, по которой шли туристы, размыло, поэтому, поскользнувшись, мужчина не смог самостоятельно остановиться и покатился по склону к высокому обрыву, набирая скорость. Лишь врезавшись в стоящее на пути дерево, мужчина смог спасти свою жизнь.

Ролик, снятый Ян Мэном на камеру, был опубликован в китайской версии TikTok Douyin и набрал 280 тыс. лайков и 445 тыс. репостов.

До этого мужчина сорвался со скалы успев спасти девушку, которая упала, делая селфи у водопада в Мурманской области.

Спасатели МЧС России на ведомственном вертолете Ми-8 эвакуировали пострадавшего в Мурманск. Там мужчину передали врачам, с его родственниками работали психологи МЧС России.

Ранее в Башкирии спасли туриста, сорвавшегося со скалы.

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