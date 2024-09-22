Волонтеры показали видео с жителями курского приграничья, отказывающимися от эвакуации

Волонтеры показали видеозапись, на которой жители Глушковского района Курской области отказываются от эвакуации, несмотря на обстрелы. Кадры опубликовал РБК.

Несмотря на то, что в приграничном районе Курской области эвакуацию объявили 14 августа, некоторые местные жители отказываются покидать свои дома.

По словам волонтеров, они пытаются уговорить людей эвакуироваться, но не всегда получается. В случае отказа местным жителям передают гуманитарную помощь. Волонтер Константин Липартиа рассказал, что бывают случаи, когда людей приходится эвакуировать повторно, потому что они возвращаются.

10 сентября врио заместителя министра здравоохранения Курской области Павел Алименко заявил, что более 240 местных жителей пострадали в ходе вторжения Вооруженных сил Украины в регион.

До этого врио губернатора Алексей Смирнов сообщил, что пострадавшие жители Курской области, попавшие в зону чрезвычайной ситуации и утратившие имущество могут подать заявление на получение финансовой помощи в размере 75 тыс. или 150 тыс. рублей на каждого человека.

Ранее жительница курского села рассказала, как уезжала на велосипеде из-под обстрела.