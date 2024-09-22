В Киево-Печерской лавре попытались сорвать богослужение

Мужчина попытался проникнуть в один из храмов Киево-Печерской лавры, чтобы сорвать богослужение предстоятеля канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия. Об этом сообщают украинские церковные Telegram-каналы.

Провокатор совершил попытку проникновения в храм преподобного Агапита Печерского, где Онуфрий совершал воскресную литургию, с целью срыва богослужения. Злоумышленника задержали полицейские.

В конце августа Зеленский подписал закон, целью которого является запрет в стране Русской православной церкви (РПЦ) и «аффилированных» с ней организаций. Официально документ называется «О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций». Президент подписал его в День независимости Украины. В честь праздника он выложил в своем канале видеообращение к народу, в котором заявил о борьбе против «московских чертей».

На Украине есть две главные православные организации — УПЦ и Православная церковь Украины (ПЦУ). Первую российское православие считает канонической, а вторую — раскольнической. Соответственно, Киев, наоборот, поддерживает ПЦУ. С начала военного конфликта на Украине начались гонения на УПЦ (насильственные захваты их храмов и монастырей, в том числе при поддержке силовиков, поджоги и вандализм в храмах, обыски у священников и их задержания).

Ранее на Украине сообщили о попытке захвата храма УПЦ под Киевом.