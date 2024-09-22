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Народные дружинники Екатеринбурга уложили гостей вечеринки и открыли стрельбу

Осторожно, новости: в Екатеринбурге дружинники устроили стрельбу на вечеринке

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Shutterstock

В Екатеринбурге вечеринка закончилась стрельбой. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Инцидент произошел в заброшенном здании в Вокзальном районе. Местные жители веселились, когда к ним нагрянули молодые люди с нашивками «Народной дружины».

По словам очевидцев, неизвестные открыли стрельбу в потолок, после чего повалили всех «мордой в пол». Одного из посетителей избили, местные жители позвонили в полицию.

Очевидцы добавили, что «гости» не показали документы. Когда приехали сотрудники Росгвардии, они поздоровались со стрелявшими. Спустя некоторое время, всех отпустили.

«Представители «Русской общины» при этом заявили журналистам, что на этом мероприятии не были, Росгвардия и полиция также отрицают свое участие», – сообщается в публикации.

Как рассказали в пресс-службе МВД, после того, как к ним обратятся организаторы и пострадавшие с заявлениями, они проведут проверку.

Ранее в Астрахани мужчина обстрелял автобус с пассажирами на остановке.

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