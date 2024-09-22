Очевидец рассказал, с чего начался пожар в торговых рядах в Подольске

Пожар в торговых рядах в подмосковном Подольске начался в ларьке с шаурмой, а его тушение заняло около двух часов. Об этом «Газете.Ru» рассказал очевидец ЧП Макс, отметив, что некоторые продавцы пытались спасти товар, несмотря на возгорание.

«Началось все с электрощита в шаурме, потом огонь перекинулся на остальной ряд. Дыма было больше, в десяти метрах жар еле чувствовался. Паники не было вообще и пострадало только имущество. [Работало] около пяти-семи машин спецслужб. Субъективно тушили долго, первая машина приехала в самом начале, когда только горела одна шаурма, потом все остальные начали подъезжать. Все заняло около двух часов. Почти сразу все вышли, некоторые продавцы несколько раз возвращались за товаром, но без сильного фанатизма обошлось», — сказал он.

22 сентября Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщил, что в Подольске горят торговые ряды у железнодорожной станции. Уточнялось, что площадь пожара составила 800 квадратных метров, пожарным удалось локализовать открытый огонь. По данным МЧС, на месте работали 18 единиц техники и 53 человека.

Ранее в Ростове сообщили о запахе гари и пепле из-за нескольких пожаров рядом с городом.