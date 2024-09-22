В Одессе во второй раз за месяц попытались снести барельеф ордена Ленина

Активисты националистических взглядов, возглавляемые предполагаемым организатором поджога Дома профсоюзов Демьяном Ганулом, во второй раз за сентябрь попытались снести барельеф ордена Ленина и медали «Золотая звезда» на площади в Одессе. Об этом пишет украинское издание «Общественное».

Инцидент произошел утром 22 сентября. Активисты успели снести часть барельефа медали «Золотая звезда» и повредить плитку вокруг барельефа Ленина. На троих мужчин, включая Ганула, составили протокол о мелком хулиганстве.

Предыдущую попытку снести барельеф националисты осуществили 7 сентября. Тогда они также отделались протоколом.

Демьян Ганул заочно арестован в России по подозрению в организации поджога Дома профсоюзов в Одессе в 2014 году. Против мужчины возбуждено уголовное дело за нападение на учреждение под международной защитой, а также по факту уничтожения либо повреждения воинских захоронений.

Мужчину объявили в международный розыск, и срок его ареста начнут отсчитывать с момента задержания либо экстрадиции в Россию. Ганулу грозит до пяти лет тюрьмы.

Ранее власти Одессы решили снести памятник Пушкину.