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В Одессе во второй раз за месяц попытались снести барельеф ордена Ленина

«Общественное»: украинские националисты пытались снести барельеф Ленина в Одессе

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CC BY-SA 3.0 / Nata Naval / Будівля залізничного вокзалу

Активисты националистических взглядов, возглавляемые предполагаемым организатором поджога Дома профсоюзов Демьяном Ганулом, во второй раз за сентябрь попытались снести барельеф ордена Ленина и медали «Золотая звезда» на площади в Одессе. Об этом пишет украинское издание «Общественное».

Инцидент произошел утром 22 сентября. Активисты успели снести часть барельефа медали «Золотая звезда» и повредить плитку вокруг барельефа Ленина. На троих мужчин, включая Ганула, составили протокол о мелком хулиганстве.

Предыдущую попытку снести барельеф националисты осуществили 7 сентября. Тогда они также отделались протоколом.

Демьян Ганул заочно арестован в России по подозрению в организации поджога Дома профсоюзов в Одессе в 2014 году. Против мужчины возбуждено уголовное дело за нападение на учреждение под международной защитой, а также по факту уничтожения либо повреждения воинских захоронений.

Мужчину объявили в международный розыск, и срок его ареста начнут отсчитывать с момента задержания либо экстрадиции в Россию. Ганулу грозит до пяти лет тюрьмы.

Ранее власти Одессы решили снести памятник Пушкину.

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