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В Тихорецком районе ввели временный запрет на полевые работы

Оперштаб Тихорецкого района ввел запрет полевых работ после атаки беспилотников

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Оперативный штаб Тихорецкого района Краснодарского края ввел временный запрет на полевые работы. Об этом сообщил глава муниципалитета Анатолий Перепелин в своем Telegram-канале.

«Оперативным штабом Тихорецкого района принято решение о временном запрете полевых работ в зоне 10 километров от места ЧП до полного обследования территорий на предмет наличия взрывоопасных предметов», — написал глава района.

Перепелин добавил, что власти района дополнительно сообщат о снятии ограничений.

Накануне утром губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в Тихорецком районе Краснодарского края были подавлены два дрона. По его словам, БПЛА были ликвидированы силами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Из-за падения обломков возник пожар, перешедший на взрывоопасные предметы.

Утром 22 сентября в оперштабе региона сообщили, что специальные службы, а также правоохранительные органы продолжают работать на месте происшествия в Тихорецком районе. На текущий момент внутригородской общественный транспорт работает в штатном режиме, а выезд в направлении станицы Новорождественской все еще закрыт.

Ранее украинский беспилотник сбили на подлете к Воронежской области.

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