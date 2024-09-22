В Тихорецком районе ввели временный запрет на полевые работы

Оперативный штаб Тихорецкого района Краснодарского края ввел временный запрет на полевые работы. Об этом сообщил глава муниципалитета Анатолий Перепелин в своем Telegram-канале.

«Оперативным штабом Тихорецкого района принято решение о временном запрете полевых работ в зоне 10 километров от места ЧП до полного обследования территорий на предмет наличия взрывоопасных предметов», — написал глава района.

Перепелин добавил, что власти района дополнительно сообщат о снятии ограничений.

Накануне утром губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в Тихорецком районе Краснодарского края были подавлены два дрона. По его словам, БПЛА были ликвидированы силами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Из-за падения обломков возник пожар, перешедший на взрывоопасные предметы.

Утром 22 сентября в оперштабе региона сообщили, что специальные службы, а также правоохранительные органы продолжают работать на месте происшествия в Тихорецком районе. На текущий момент внутригородской общественный транспорт работает в штатном режиме, а выезд в направлении станицы Новорождественской все еще закрыт.

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