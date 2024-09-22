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Пожар, спаливший дотла автомойку в Ставрополе, попал на видео

Спасатели локализовали пожар на автомойке в Ставрополе на 250 квадратных метрах

В Ставрополе произошел пожар на автомойке на проспекте Кулакова, 36Б. По данным МЧС РФ, спасателям удалось локализовать пламя на площади 250 квадратных метров.

Изначально сообщалось, что огонь охватил площадь 100 квадратных метров, и была угроза распространения пожара на здание автозаправки. Благодаря действиям 20 специалистов МЧС на пяти пожарных расчетах, возгорание локализовали до того, как огонь перекинулся на АЗС.

Видео с кадрами пожара опубликовал Telegram-канал «Ставрополье.Главное». Судя по ним, огонь успел за непродолжительное время практически полностью уничтожить автомойку.

Также 22 сентября мощный пожар произошел в здании на Железнодорожной улице в подмосковном Подольске. На место инцидента приехали 18 единиц техники и 53 человека. По предварительной информации, возгорание случилось в районе торговых рядов у ж/д станции.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области вспыхнула трава после атаки беспилотника.

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