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Мать детей, отравившихся пельменями в Красноярском крае, на девятом месяце беременности

Мать отравившихся пельменями детей находится на девятом месяце беременности

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Shutterstock

Мать детей, которым понадобилась помощь медиков после употребления пельменей, беременна. Об этом сообщает RT со ссылкой на управление СК РФ по региону.

Женщина в положении, она на девятом месяце. Сейчас, как и другие члены семьи, она находится в больнице в тяжелом состоянии, им оказывается вся необходимая помощь. Известно, что из четверых детей выжил только один.

По словам представителей СК, выводы о причине произошедшего можно будет сделать только после экспертиз. Специалисты изъяли из дома химикаты для обработки растений.
Сотрудники ведомства уже опросили владельца точки, где пострадавшие купили пакет полуфабрикатов.

«Он пояснил, что пельмени закупает у трех небольших поставщиков из Красноярского края и Хакасии. По его словам, ранее никаких случаев отравления не было», – сообщается в публикации.

Инцидент произошел после того, как семья решила поужинать пельменями. Уже утром все члены семьи почувствовали недомогание. Из села Красная Сопка пострадавших доставили в Красноярск. Двух девочек и мальчика спасти не удалось.

Ранее пенсионерка из Башкирии истязала беременную дочь и внуков и пыталась сжечь дом.

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