В Ярославле работница банка взяла кредит и перевела лжеинвесторам более 5 млн рублей

Жительница Ярославля, которая работает в банке, отдала мошенникам более пяти миллионов рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Женщина решила заработать и в мессенджере. Связалась с сотрудником одной из платформ, на которой якобы можно инвестировать деньги в проекты. Россиянка зарегистрировалась на сайте и сначала перевела на внутренний счет 100 тысяч рублей. Затем она внесла еще 550 тысяч.

После этого менеджер рассказал о том, что у женщины появился «отрицательный долг». Чтобы продолжить зарабатывать на платформе, она должна его погасить.

Позже с россиянкой, которая уже сделала еще несколько переводов, связались «инкассаторы». Они потребовали оплату якобы за доставку средств в банк.

«Следуя всем поступающим указаниям, заявительница переводила на неизвестные счета денежные средства, в том числе оформленные в кредит, общий ущерб составил более пяти миллионов рублей», – сообщается в публикации.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в крупном размере.

Ранее петербургская пенсионерка разжалобила мошенника на явку с повинной.