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Панда напала на смотрительницу в китайском зоопарке

Daily Mail: в Китае нападение панды на смотрительницу зоопарка попало на видео

В Чунцинском зоопарке Китая большая панда по кличке Дин Дин напала на сотрудницу, женщине удалось вырваться и убежать. Видео произошедшего публикует Daily Mail.

Инцидент произошел, когда смотрительница зоопарка находилась в вольере с пандой. По неизвестной причине Дин Дин начала преследовать женщину, повалила ее на землю и попыталась укусить. Нападение произошло на глазах у многочисленных посетителей, которые сняли произошедшее на видео. Смотрительнице удалось вырваться из лап панды и скрыться в подсобном помещении, получила ли она травмы — неизвестно.

Администрация зоопарка пообещала усилить меры безопасности, чтобы избежать нападений панд на работников в будущем.

До этого сообщалось, что в Нью-Джерси полиция разыскивает посетительницу зоопарка, которая пробралась в вольер с тиграми и пыталась погладить хищников. Зверь среагировал молниеносно и попытался укусить американку, но та успела отскочить. После этого посетительница позировала для фото несколько секунд и скрылась

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Ранее разъяренные панды напали на смотрительницу зоопарка в Китае.

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