Стало известно о проблемах со здоровьем у жены фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

Жена фигуранта дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Далера Мирзоева страдает от проблем с сердцем. Об этом сообщила РИА Новости мать террориста Гулракат Мирзоева.

По ее словам, невестка «еле оправилась от болезни», но у нее до сих пор болит сердце. Она добавила, что семья фигуранта помогает женщине с четырьмя детьми, а также звала жить к себе, но та отказалась.

Полгода назад одна из соседок Мирзоевых сообщила, что жена обвиняемого Мирзоева попала в больницу, когда узнала о трагедии в «Крокусе».

Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло вечером 22 марта текущего года. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. Четырех подозреваемых в теракте задержали в Брянской области 23 марта.

Как сообщалось, тогда под стражей оказались граждане Таджикистана Далерджон Мирзоев, Шамсидин Фаридуни, Мухаммадсобир Файзов и Саидакрами Муродали Рачабализода. В настоящее время мужчины находятся в СИЗО.

К текущему моменту сотрудники правоохранительных органов задержали еще восемь человек.

Ранее всех пострадавших при теракте в «Крокусе» выписали из больниц.