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Тысячи парижан вышли на протесты против нового правительства

В Париже тысячи человек вышли на протесты против нового правительства Макрона

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Depositphotos

Более тысячи человек вышли на демонстрацию в Париже, выступая против решения назначить Мишеля Барнье премьер-министром Франции. Об этом пишет ТАСС.

Митингующие призывали Макрона к отставке, выражая недовольство назначением премьера — выходца из партии республиканцев, которая показала низкий результат на недавних парламентских выборах. Протест был организован партией левых, а также феминистскими организациями.

Новый состав правительства был оглашен 21 сентября. Его утвердил глава администрации президента Франции Эммануэля Макрона Алекси Колер.

Бывший министр-делегат по делам Европы Жан-Ноэль Барро из партии «Демократическое движение» стал министром иностранных дел. Себастьен Лекорню сохранил за собой пост министра Вооруженных сил Франции и по делам ветеранов, а Рашида Дати — пост министра культуры.

В Париже прошли протесты, на которых призывали президента Франции Эммануэля Макрона уйти в отставку и скандировали: «Долой правительство Барнье!»

Ранее Макрон пожаловался на вмешательства Израиля в выборы во Франции.

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