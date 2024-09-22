Тысячи парижан вышли на протесты против нового правительства

Более тысячи человек вышли на демонстрацию в Париже, выступая против решения назначить Мишеля Барнье премьер-министром Франции. Об этом пишет ТАСС.

Митингующие призывали Макрона к отставке, выражая недовольство назначением премьера — выходца из партии республиканцев, которая показала низкий результат на недавних парламентских выборах. Протест был организован партией левых, а также феминистскими организациями.

Новый состав правительства был оглашен 21 сентября. Его утвердил глава администрации президента Франции Эммануэля Макрона Алекси Колер.

Бывший министр-делегат по делам Европы Жан-Ноэль Барро из партии «Демократическое движение» стал министром иностранных дел. Себастьен Лекорню сохранил за собой пост министра Вооруженных сил Франции и по делам ветеранов, а Рашида Дати — пост министра культуры.

В Париже прошли протесты, на которых призывали президента Франции Эммануэля Макрона уйти в отставку и скандировали: «Долой правительство Барнье!»

Ранее Макрон пожаловался на вмешательства Израиля в выборы во Франции.