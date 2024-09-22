Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Более 60 тыс. японцев получили рекомендацию эвакуироваться из-за ливней

Около 60 тыс. жителей полуострова Ното получили рекомендацию эвакуироваться

close
Reuters

Около 60 тысяч человек, проживающих на полуострове Ното в японской префектуре Исикава, получили рекомендацию эвакуироваться из-за проливных дождей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные местной администрации.

По последней информации, в результате разгула стихии погиб один человек, еще, по разным данным, от 6 до 10 человек пропали без вести. В результате продолжительных дождей на полуострове затопило множество домов. Часть зданий были также разрушены оползнями.

Тем временем с проблемами из-за наводнений столкнулись сразу несколько стран Европы, особенно в центральной ее части.

18 сентября премьер Венгрии Виктор Орбан объявил о критическом этапе наводнения в республике. При этом уже с прошлых выходных нижние набережные Дуная в центре были закрыты. На севере города начались работы по подготовке к разливу реки. 19 сентября вышедший из берегов Дунай начал затапливать набережные у парламента.

Ранее в Чехии тысячи человек эвакуировали из-за наводнений после ливней.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами