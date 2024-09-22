Более 60 тыс. японцев получили рекомендацию эвакуироваться из-за ливней

Около 60 тысяч человек, проживающих на полуострове Ното в японской префектуре Исикава, получили рекомендацию эвакуироваться из-за проливных дождей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные местной администрации.

По последней информации, в результате разгула стихии погиб один человек, еще, по разным данным, от 6 до 10 человек пропали без вести. В результате продолжительных дождей на полуострове затопило множество домов. Часть зданий были также разрушены оползнями.

Тем временем с проблемами из-за наводнений столкнулись сразу несколько стран Европы, особенно в центральной ее части.

18 сентября премьер Венгрии Виктор Орбан объявил о критическом этапе наводнения в республике. При этом уже с прошлых выходных нижние набережные Дуная в центре были закрыты. На севере города начались работы по подготовке к разливу реки. 19 сентября вышедший из берегов Дунай начал затапливать набережные у парламента.

Ранее в Чехии тысячи человек эвакуировали из-за наводнений после ливней.