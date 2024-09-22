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Премьер Британии показал фото своего нового котенка по кличке Принц

The Telegraph: премьер Британии Стармер показал первое фото своего нового котенка

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Claudia Greco/Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер показал первую фотографию своего нового сибирского котенка по кличке Принц. Об этом сообщает издание The Telegraph.

«Сэр Кир Стармер представил нового пушистого обитателя Даунинг-стрит — сибирского котенка Принца», — пишет издание.

The Telegraph пишет, что была опубликована фотография премьер-министра вместе с Принцем. На снимке показано, как маленький котенок запрыгнул на письменный стол и «поставил свои лапки на бумаги сэра Кира».

До этого издание Daily Mail писало, что Стармер принял решение завести котенка после «жарких переговоров» с детьми, которые сначала хотели завести немецкую овчарку.

Также газета писала, что действующий главный мышелов Великобритании с Даунинг-стрит, 17-летний кот Ларри, отреагировал на эту новость заявлением, что новый котенок «будет ему подчиняться». Кроме того, пожилой мышелов пригрозил ссылкой, если новый питомец британского премьера не будет ему подчиняться, и утверждал, «что сам он милее, чем любой котенок».

Ранее британский министр назвал кота Ларри «маленьким ублюдком».

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