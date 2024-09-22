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Диетолог раскрыла главную опасность пельменей

Диетолог Волкова: потребление пельменей каждый день может привести к ожирению

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Пресс-служба ресторана «СибирьСибирь»

Ежедневное потребление пельменей может привести к набору веса и даже ожирению. Об этом заявила заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт, диетолог Галина Волкова в беседе с РИА Новости.

«Это тот продукт, который должен минимально содержаться в нашем ежедневном рационе», — заявила эксперт.

По словам диетолога, пельмени, которые произвели на заводе, представляют собой ультрапереработанную пищу из продуктов, которые, как правило, вызывают ожирение.

Волкова добавила, что разнообразить рацион домашними пельменями безопасно. Однако не стоит есть их каждый день, особенно, если есть желание сохранить или снизить вес, заключила диетолог.

До этого в беседе с «Газетой.Ru» доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров рассказал, что употреблять пельмени можно 1-2 раза в неделю. Эксперт уточнил, что крайне важно разнообразить рацион, включая овощи, фрукты, злаки и другие источники белка.

Ранее россиянам рассказали, как получить максимум пользы от сезонных овощей.

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