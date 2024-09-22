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Синоптик назвал совпадением второй теплый сентябрь в Москве подряд

Вильфанд: летняя погода второй год подряд остается в сентябре, но это совпадение

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Konstantin Kokoshkin/GlobalLookPress

Летняя погода в Москве «задерживается» до конца сентября второй год подряд, но это лишь совпадение. Об этом сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В прошлом году до 25 сентября температура превышала 20-градусную отметку. Только в середине месяца, 15-17 числа, температура была чуть ниже 20 градусов. Сейчас аналогичная ситуация», — сказал Вильфанд.

Однако два теплых сентября за два года не являются тенденцией, это лишь совпадение. По словам синоптика, за последние 25 лет погода в столичном регионе в начале осени была абсолютно разной. Бывали и так, что сентябрь оказывался очень холодным, подчеркнул Вильфанд.

Незадолго до этого синоптик Александр Шувалов рассказал, какую погоду стоит ждать москвичам в октябре. Он сообщил, что в Москве не будет второго лета в октябре – тепло в столицу уже не вернется. Снег тоже выпадет не скоро – не раньше, чем через месяц.

Ранее погода в Москве побила тепловой рекорд и дошла до африканских показателей.

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