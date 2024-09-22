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Командиры ВС РФ готовы дать показания по делу генерал-майора Попова

Командиры 58-й армии готовы дать показания по делу генерал-майора Ивана Попова

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Все командиры 58-й армии готовы дать показания в рамках уголовного дела в отношении экс-командующего армией генерал-майора Ивана Попова, обвиняемого в мошенничестве и служебном подлоге. Об этом он сообщил во 2-м Западном окружном военном суде.

«Возникла острая необходимость в обосновании отсутствия мотива для совершения мною преступления и доказательства моей невиновности допросить ряд командиров соединений воинских частей», — заявил Попов.

В ходе заседания бывший генерал-майор заявил, что допрошены будут в первую очередь командиры первого эшелона 58-й армии. По его словам, они непосредственно принимали участие в построении обороны перед запорожским сражением, а также отражали наступление Вооруженных сил Украины.

Экс-генерал добавил, что все командиры дали согласие в поданном следователю ходатайстве. Сделано это было на завершающем этапе ознакомления с материалами судебного дела. Попов подчеркнул, что все его просьбы якобы были «проигнорированы и не удовлетворены», что нарушило права на его защиту и доказательство невиновности.

17 мая 235-й Гарнизонный военный суд арестовал Попова на два месяца по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, экс-генерал причастен к хищению в прошлом году более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области для гуманитарной помощи.

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