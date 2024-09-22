Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На АЗС в Ставропольском крае ликвидировали открытое горение

МЧС: открытое горение на АЗС в Ставропольском крае ликвидировано

Открытое горение на АЗС в Новоселицком районе Ставропольского края ликвидировано. Об этом сообщали в региональном МЧС.

«В 23.40 ликвидация открытого горения», — говорится в сообщении.

На месте продолжают работать спасатели.

В единой дежурно-диспетчерской службе муниципального района сообщали, что в результате возгорания были повреждены два легковых автомобиля и квадроцикл.

По данным Telegram-канала 112, возгорание на автомобильной дороге Александровское-Новоселицкое-Буденновск у поворота на село Журавское произошло около 21:30. Первоначально загорелся бензовоз, с него огонь перекинулся на заправку, а потом на другие машины и постройки АЗС.

Позже выяснилось, что в результате данного пожара пострадали два человека. Их доставили в Новоселицкую районную больницу.

Ранее в Чите загорелась баня «Русская усадьба».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами