На АЗС в Ставропольском крае ликвидировали открытое горение

Открытое горение на АЗС в Новоселицком районе Ставропольского края ликвидировано. Об этом сообщали в региональном МЧС.

«В 23.40 ликвидация открытого горения», — говорится в сообщении.

На месте продолжают работать спасатели.

В единой дежурно-диспетчерской службе муниципального района сообщали, что в результате возгорания были повреждены два легковых автомобиля и квадроцикл.

По данным Telegram-канала 112, возгорание на автомобильной дороге Александровское-Новоселицкое-Буденновск у поворота на село Журавское произошло около 21:30. Первоначально загорелся бензовоз, с него огонь перекинулся на заправку, а потом на другие машины и постройки АЗС.

Позже выяснилось, что в результате данного пожара пострадали два человека. Их доставили в Новоселицкую районную больницу.

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