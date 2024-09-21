В Чите загорелась баня «Русская усадьба»

В Забайкалье загорелся банно-оздоровительный комплекс «Русская усадьба». Об этом сообщает российское МЧС в Telegram-канале.

По его данным, огонь в Чите охватил около 500 кв. м комплекса. К борьбе с огнем привлечены 43 пожарных и 13 единиц техники. Воду для тушения берут из озера Кенон. Сведения о пострадавших не поступали.

Вечером 21 сентября на Ставрополье загорелся бензовоз. Возгорание произошло около 21:30 на дороге Новоселицкое – Александровское около поворота на село Журавское. С автомобиля огонь перекинулся на находящуюся рядом автозаправку. После этого пламя распространилось еще на две машины и постройки АЗС. Власти сообщили об одном пострадавшем в состоянии средней степени тяжести и предупредили о возможных ограничениях движения транспорта по трассе и задержках.

Ранее жители Забайкалья пожаловались, что власти не помогают им тушить пожары.