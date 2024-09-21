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В Харькове произошли взрывы

Мэр Харькова Терехов сообщил о взрывах в городе

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Gian Marco Benedetto/Anadolu Agency via Reuters Connect

Мэр Харькова Игорь Терехов написал в своем Telegram-канале о взрывах в городе.

Как передает «РБК-Украина», вечером в Харькове было зафиксировано два попадания корректируемых авиационных бомб. Одно из них произошло в Шевченковском районе.

Киевские власти также сообщили о работе системы противовоздушной обороны из-за атаки дронов.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сейчас воздушная тревога действует в Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях страны.

Прошлой ночью в Харькове, как написала «Страна.ua», зафиксировали три прилета. 19 сентября удары были нанесены по Шевченковскому, Индустриальному и Салтовскому районам, 18 сентября власти тоже сообщали о взрывах в городе.

21 сентября СМИ дважды передавали , что взрывы были слышны в подконтрольном Украине Херсоне. При этом воздушная тревога на территории Херсонской области не объявлялась.

Ранее пожары и эвакуация начались на Кубани после атаки дронов.

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