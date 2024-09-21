ЦАХАЛ заявил о новых ударах по позициям «Хезболлы» в Ливане

Израильская армия (ЦАХАЛ) подтвердила возобновление авиаударов по позициям шиитского движения «Хезболла» на территории Ливана. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на военное ведомство Израиля.

«Армия обороны Израиля в настоящее время наносит удары по целям, принадлежащим «Хезболле» в Ливане», — говорится в сообщении.

21 сентября ЦАХАЛ уже сообщал о нанесении ударов по 180 целям на юге Ливана.

19 сентября стало известно, что глава генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви утвердил планы по продолжению войны на северном фронте у границы с Ливаном. ЦАХАЛ заявлял, что наносит удары по югу Ливана, чтобы «ослабить террористический потенциал и инфраструктуру «Хезболлы», а также обеспечить реализацию всех военных целей.

До этого израильские власти предупредили Соединенные Штаты об операции в Ливане незадолго до серии взрывов пейджеров и другой техники у членов шиитской организации «Хезболла».

Ранее ООН призвала Израиль и Ливан к деэскалации.