Wildberries заявила, что Владислав Бакальчук путается в показаниях

Сооснователь Wildberries и главный фигурант дела о стрельбе у офиса компании Владислав Бакальчук путается при даче показаний, сообщила пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ.

В публикации отмечается, что мужчина каждый раз находит новые поводы, объясняющие его появление в составе группы «вооруженных головорезов», — корпоративный конфликт, строительство складов, сделка с Russ, зарплата.

«Ни одного документа в компанию с повесткой «переговоров» не поступало, нет ни одного обращения к топ-менеджменту компании с предложением о встрече в тот роковой день», — говорится в пресс-релизе.

Там также классифицируются действия сооснователя компании как самоуправство, которое подпадает под статью 330 УК РФ («Самовольное, вопреки установленному законом или иным нормативным правовым актом порядку совершение каких-либо действий»), и отрицается его право находиться на территории офиса без приглашения.

«Обращаем внимание, что ни одного искового заявления от Владислава как участника общества и ни одного требования о созыве общего собрания компания не получила», — говорится в заявлении.

18 сентября у офиса Wildberries в центре Москвы произошел вооруженный конфликт, в результате которого семь человек были ранены. Муж основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук Владислав вместе с охраной попытался попасть в офис компании в бизнес-центре «Романов Двор». Началась стрельба, из-за которой в здании журфака МГУ на Моховой объявили эвакуацию студентов — вуз находится рядом с офисом Wildberries. При этом мужчина заявил, что на него и команду «пытались совершить нападение», когда он приехал на переговоры по остановке строительства складов. Татьяна Бакальчук назвала его действия попыткой рейдерского захвата. В результате конфликта были задержаны около 30 человек. Следственный комитет завел уголовное дело по нескольким статьям. Шесть человек арестованы.

Ранее Татьяна Бакальчук опубликовала видеообращение.