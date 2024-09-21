У Симферополя сработала система ПВО

В Севастополе объявлена воздушная тревога, написал губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

«Внимание всем! Баллистика!» — сообщил чиновник в 19:15.

В городе и регионе на этом фоне временно остановили движение общественного транспорта, катеров и паромов. Через девять минут Развожаев написал об отбое опасности.

По словам советника главы Крыма Олега Крючкова, в районе Симферополя сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Никто не пострадал, разрушений нет.

Последние три дня Развожаев сообщал о тренировках флота со стрельбой из различных видов оружия. Об угрозе баллистических ракет в регионе губернатор предупреждал до этого 5 сентября, 24 и 18 августа.

Ранее пожары и эвакуация начались на Кубани после атаки дронов.