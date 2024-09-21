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Татьяна Бакальчук опубликовала видеообращение

Татьяна Бакальчук назвала героями погибших при стрельбе в офисе Wildberries

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук сообщила о захоронении двух погибших при перестрелке у офиса компании в центре Москвы.

В видеообращении она назвала гибель охранника Wildberries Исламбека Эльмурзаева и заместителя командира батальона ОМОН «Ахмат-1» Адама Алмазова трагедией не только для их семей и компании, но и для себя лично.

«Они (Эльмурзаев и Алмазов. — «Газета.Ru») были самыми настоящими героями. Они с голыми руками бросились под пули и ценой своей жизни защитили жизни сотни других людей и нашу компанию», — сказала Бакальчук.

Основательница Wildberries пообещала сделать все возможное, чтобы семьи погибших почувствовали, что о них заботятся, а также выразила родственникам соболезнования.

Wildberries три дня назад также сообщала, что окажет поддержку близким двух погибших охранников.

18 сентября основательница Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что ее муж с вооруженными людьми пытался захватить офис компании в Романовом переулке в Москве. Вооруженные люди в масках также пришли в офис Wildberries на Динамо.

Сам Владислав Бакальчук утверждал, что приехал на переговоры, а на него и его команду совершили нападение. В это же время у бизнес-центра, где находится офис Wildberries произошла перестрелка, пострадали пять человек. После стрельбы несколько человек задержала полиция. Из корпуса факультета журналистики МГУ, который находится поблизости, эвакуировали студентов.

Ранее тысячи жителей Ингушетии встретили тела погибших при стрельбе в Wildberries.

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Стрельба в офисе Wildberries
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