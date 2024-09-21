В Тихорецке Краснодарского края берут пробы воздуха после атаки БПЛА

Сотрудники Роспотребнадзора (РПН) осуществляют сбор проб воздуха в жилых районах города Тихорецка Краснодарского края, где в субботу, 21 сентября, произошла атака украинских беспилотников. Об этом агентству ТАСС сообщило краевое управление РПН.

«В данный момент проходит отбор образцов воздуха в зоне жилой застройки Тихорецка», — отметили специалисты ведомства.

Сегодня ранним утром губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил эвакуацию поселка возле города Тихорецка, атакованного украинскими дронами. Он добавил, что на месте происшествия работает глава района Анатолий Перепелин и, по предварительным данным, никто не пострадал в результате удара.

До этого глава Тихорецка Евгений Голубь предупредил жителей о фейках в социальных сетях после атаки беспилотников на Тихорецкий район.

В тот же день власти объявили режим ЧС в Тихорецком районе. Данное решение было принято для того, чтобы организовать помощь людям и быстро разбирать все вопросы, связанные с инцидентом.

Ранее Минобороны отчиталось о 101 сбитом за ночь беспилотнике ВСУ.