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В США заявили о планах Зеленского реализовать «план победы» до ухода Байдена

FT: Зеленский планирует реализовать «план победы» до ухода Байдена с поста

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Heiko Becker/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что его «план победы» будет реализован до ухода президента США Джо Байдена с поста после выборов, запланированных на ноябрь. Об этом сообщает издание Financial Times.

«Он отметил необходимость осуществить план до того, как Байден покинет президентский пост в январе», — говорится в публикации.

21 сентября Зеленский сообщил журналистам, что у него есть готовый план «победы Украины». По его словам, среди четырех ключевых направлений предусмотрен «мощный пакет мер для принуждения России к прекращению войны дипломатическими средствами». Киев планирует представить данный план Байдену, а также вице-президенту Камале Харрис и кандидату в президенты Дональду Трампу в сентябре.

Накануне Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил, что в вооруженном конфликте Москвы и Киева необходимо поставить точку в текущем году. По его словам, все в Европе заинтересованы в мире.

Ранее в Совфеде рассказали, что должен учитывать «план победы» Зеленского.

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