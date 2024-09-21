Локальный режим ЧС введен в Тихорецком районе Кубани

Власти Тихорецкого района Краснодарского края, где в субботу была совершена атака украинскими беспилотниками, объявили режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Это решение принято для того, чтобы организовать помощь людям и быстро разбирать все вопросы, связанные с инцидентом, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

«В Тихорецком районе продолжают функционировать экстренные и специальные службы. Глава района Анатолий Перепелин информировал о введении локального режима ЧС для оказания помощи гражданам и оперативного решения возникающих вопросов. Важно отметить, что угрозы для населения в настоящий момент нет. Тем не менее необходимо время для полной проверки всей территории», — говорится в посте чиновника.

Сегодня ранним утром Кондратьев объявил эвакуацию поселка возле города Тихорецка, атакованного украинскими дронами. Он добавил, что на месте происшествия работает глава района Анатолий Перепелин и, по предварительным данным, никто не пострадал в результате удара.

В Краснодарском крае глава Тихорецка Евгений Голубь предупредил жителей о фейках в социальных сетях после атаки беспилотников на Тихорецкий район.

Ранее Минобороны отчиталось о 101 сбитом за ночь беспилотнике ВСУ.