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Из магазина в Красноярском крае изъяли пельмени после смертельного отравления детей

SHOT: пельмени, которыми могли насмерть отравиться дети, делали не на заводе

Домашние пельмени, которыми отравилась семья в Красноярском крае, продавались на развес в местном магазине. Life.ru со ссылкой на SHOT пишет, что они были произведены не на заводе, а отец семейства сжег упаковку от них сразу после ужина.

По данным Telegram-канала, продукты родители детей покупали в «Олимпе» на улице Центральной в селе Красная Сопка.

«В том же магазине была куплена и курица, которая накануне вечером также была одним из блюд ужина, после которого всей семье стало плохо», — отмечается в публикации.

Утром 21 сентября семья из двух взрослых и четырех детей почувствовала себя плохо после съеденного накануне ужина из курицы и пельменей. В больницу они обратились с признаками тошноты и рвоты. Медикам не удалось спасти 6-летнюю девочку и 13-летнего мальчика. СК возбудил дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение, либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц»).

SHOT узнал, что хозяин «Олимпа» в Красноярске и скоро будет доставлен на допрос к следователям. Его магазин продолжает работу после изъятия подозрительной продукции.

Ранее в Петербурге ребенок отравился витаминами для беременных.

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