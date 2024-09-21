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В Москве поймали двоих мужчин со слитками золота на 18,5 млн рублей

В Москве задержали мужчин, которые везли слитки золота на 18,5 млн рублей

В Москве задержали мужчин, которые везли на «Газели» слитки золота стоимостью более 18,5 млн рублей. Об этом сообщает столичная прокуратура.

По информации ведомства, возле одного из домов на улице Симоновский вал сотрудники правоохранительных органов остановили автомобиль марки «Газель». Находившиеся в салоне мужчины 26 и 48 лет добровольно выдали стражам порядка сумку с пятью кустарными слитками из желтого металла. По результатам экспертизы стало ясно, что это сплав на основе золота, серебра, цинка и меди.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье о незаконном хранении и перевозке драгоценных металлов. Фигурантам избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

До этого в Магаданской области иностранца уличили в краже самородного золота с месторождения. Он похитил более 1,3 килограмма металла. Его стоимость оценили более чем в 8 млн рублей.

Ранее россиянам рассказали, сколько они могут заработать на золоте.

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