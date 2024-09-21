Пять человек пострадали при опрокидывании автобуса в Бурятии

В Бурятии автобус съехал с дороги и опрокинулся, есть пострадавшие. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел в Тункинском районе неподалеку от села Охор-Шибирь, когда 39-летний водитель автобуса не справился с управлением. Водитель съехал с дороги, и транспортное средство опрокинулось.

В результате произошедшего пострадали пять человек. Все они обратились за медицинской помощью. Информации об их состоянии не поступало.

До этого в Воронеже автомобиль врезался в столб и перевернулся. Предварительно, авария произошла из-за того, что водитель не справился с управлением. В результате пострадали пять человек, среди них трое детей в возрасте от шести до 12 лет. Всех доставили в медучреждение.

Ранее в бухте Приморья перевернулся автобус с отдыхающими.