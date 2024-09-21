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В Молдавии отклонили жалобу оппозиции о сокращении избирательных участков в РФ

Суд в Молдавии отклонил жалобу о сокращении избирательных участков в России

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РИА Новости

Апелляционная палата Кишинева отклонила жалобу Партии социалистов Молдавии (ПСРМ), которая оспаривала решение Центральной избирательной комиссии Молдавии о сокращении числа избирательных участков в России для предстоящих президентских выборов. Об этом сообщает РИА Новости.

Судебная инстанция признала решение ЦИК обоснованным, указав, что комиссия основывалась на рекомендациях министерства иностранных дел и Службы информации и безопасности, которые отметили вопросы безопасности и удаленности выбранных мест для голосования в России от зон боевых действий.

АПК добавила, что данное решение может быть обжаловано в Высшей судебной палате в течение трех дней.

Предстоящие президентские выборы в Молдавии запланированы на 20 октября, параллельно с референдумом о вступлении страны в Европейский Союз.

До этого ЦИК уменьшил количество избирательных участков для граждан Молдавии в России с 17 до 5. На президентских выборах 2020 года и парламентских выборах 2021 года голосование проходило на 17 участках. Данное решение было обжаловано рядом оппозиционных партий, включая ПСРМ, в АПК.

Ранее у посольства Молдавии в Москве прошел митинг.

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