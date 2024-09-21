В Краснодарском крае предупредили о фейках в соцсетях после атаки беспилотников

В Краснодарском крае глава Тихорецка Евгений Голубь в своем Telegram-канале предупредил жителей о фейках в социальных сетях после атаки беспилотников на Тихорецкий район.

«Сейчас в социальных сетях от моего имени распространяют сообщения с просьбой о выделении финансовых средств в защиту стратегически важных объектов. Это фейк», — написал он.

Он призвал жителей соблюдать бдительность и не переводить никому деньги.

Утром 21 сентября губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил эвакуацию поселка возле города Тихорецк, атакованного украинскими дронами. Он добавил, что, по предварительным данным, никто не пострадал в результате удара. Также в Тихорецком районе Краснодарского края заработала горячая линия для местных жителей после атаки украинских беспилотников. Он объяснил, что местные жители смогут узнать у операторов кол-центра подробности, связанные с эвакуацией. Подробнее о ситуации — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Минобороны отчиталось о 101 сбитом за ночь беспилотнике ВСУ.