Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Краснодарском крае предупредили о фейках в соцсетях после атаки беспилотников

Глава Тихорецка Голубь предупредил о фейках в соцсетях после атаки БПЛА

close
Inna Varenytsia/REUTERS

В Краснодарском крае глава Тихорецка Евгений Голубь в своем Telegram-канале предупредил жителей о фейках в социальных сетях после атаки беспилотников на Тихорецкий район.

«Сейчас в социальных сетях от моего имени распространяют сообщения с просьбой о выделении финансовых средств в защиту стратегически важных объектов. Это фейк», — написал он.

Он призвал жителей соблюдать бдительность и не переводить никому деньги.

Утром 21 сентября губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил эвакуацию поселка возле города Тихорецк, атакованного украинскими дронами. Он добавил, что, по предварительным данным, никто не пострадал в результате удара. Также в Тихорецком районе Краснодарского края заработала горячая линия для местных жителей после атаки украинских беспилотников. Он объяснил, что местные жители смогут узнать у операторов кол-центра подробности, связанные с эвакуацией. Подробнее о ситуации — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Минобороны отчиталось о 101 сбитом за ночь беспилотнике ВСУ.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами