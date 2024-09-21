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Петербургская пенсионерка разжалобила мошенника на явку с повинной

«Фонтанка»: в Петербурге пенсионерка разжалобила мошенника, и он сдался полиции

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Ilya Naymushin/Reuters

В Петербурге 85-летняя женщина разжалобила мошенника на явку с повинной. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, 24-летний курьер мошенников на текущей неделе забрал у пожилой петербурженки 260 тысяч рублей и отправил их на криптокошелек преступников, оставив себе 4 тысячи рублей в качестве вознаграждения. Пожилая женщина перед этим неделю была «на крючке» у злоумышленников и думала, что передает средства для перечисления на «безопасный счет».

Однако после этого курьер внезапно решил пойти в полицию и написать явку с повинной. Он признался в содеянном и рассказал сотрудникам правоохранительных органов, что аналогичным образом обманул еще двух пенсионерок. По словам мужчины, криминальную работу он нашел в Telegram.

Ранее в Калининграде школьница помогла мошенникам обокрасть родителей.

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