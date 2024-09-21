В Раде призвали украинцев не строить иллюзий по поводу отключений света зимой

Депутат Верховной рады Елизавета Ясько призвала жителей Украины «готовиться к худшему» этой зимой. Отрывок из ее выступления публикует «Страна.ua».

По словам нардепа, партнеры республики на Западе помогут с восстановлением энергетики, но этого будет недостаточно.

«Зимой будут отключения, не надо иметь никаких иллюзий, готовьтесь к худшему, к большому количеству часов в день без света», — заявила Ясько.

Она добавила, что на 100% энергетику восстановить не получится, поэтому нужно забыть о слове «безопасность», пока идут боевые действия.

На фоне регулярных перебоев с электричеством Совет национальной безопасности и обороны Украины предупредил, что продолжительность отключений электроэнергии на Украине грядущей зимой может составить до 20 часов в сутки. Правительство республики признавало, что страна с весны потеряла гигантский объем генерации энергии, в том числе были повреждены Каневская ГЭС, Днепрогэс, Змиевская ТЭС. Глава минэнерго Украины Герман Галущенко отмечал, что зима 2024 — 2025 года может стать самой сложной за всю историю страны.

Ранее в минэнерго Украины допустили перенос энергосетей под землю.