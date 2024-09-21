Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Раде призвали украинцев не строить иллюзий по поводу отключений света зимой

Депутат Рады Ясько призвала украинцев готовиться к худшему зимой

close
Sofiia Gatilova/Reuters

Депутат Верховной рады Елизавета Ясько призвала жителей Украины «готовиться к худшему» этой зимой. Отрывок из ее выступления публикует «Страна.ua».

По словам нардепа, партнеры республики на Западе помогут с восстановлением энергетики, но этого будет недостаточно.

«Зимой будут отключения, не надо иметь никаких иллюзий, готовьтесь к худшему, к большому количеству часов в день без света», — заявила Ясько.

Она добавила, что на 100% энергетику восстановить не получится, поэтому нужно забыть о слове «безопасность», пока идут боевые действия.

На фоне регулярных перебоев с электричеством Совет национальной безопасности и обороны Украины предупредил, что продолжительность отключений электроэнергии на Украине грядущей зимой может составить до 20 часов в сутки. Правительство республики признавало, что страна с весны потеряла гигантский объем генерации энергии, в том числе были повреждены Каневская ГЭС, Днепрогэс, Змиевская ТЭС. Глава минэнерго Украины Герман Галущенко отмечал, что зима 2024 — 2025 года может стать самой сложной за всю историю страны.

Ранее в минэнерго Украины допустили перенос энергосетей под землю.

Все новости на тему:
Новости Украины
Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами