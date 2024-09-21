В ЛНР локализовали природный пожар спустя несколько суток

В Станично-Луганском районе Луганской народной республики (ЛНР) локализовали природный пожар на площади 2,3 га. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

По данным ведомства, в результате инцидента сгорели 186 строений, из которых 165 — жилые дома.

16 сентября в МЧС сообщили, что в Станично-Луганском муниципальном округе ЛНР загорелась сухая трава. В результате огонь перебросился на лес и село Валуйское. Из-за ситуации с пожарами город Первомайск оказался обесточен.

Спустя два дня власти ЛНР ввели на территории региона режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального уровня из-за ситуации с пожарами.

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил, что пожары в Станично-Луганском муниципальном округе в ЛНР могли возникнуть из-за поджога.

Ранее в Воронежской области потушили два пожара на площади в 100 га.