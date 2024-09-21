Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ЛНР локализовали природный пожар спустя несколько суток

МЧС: за несколько суток лесной пожар в ЛНР повредил 165 домов

В Станично-Луганском районе Луганской народной республики (ЛНР) локализовали природный пожар на площади 2,3 га. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

По данным ведомства, в результате инцидента сгорели 186 строений, из которых 165 — жилые дома.

16 сентября в МЧС сообщили, что в Станично-Луганском муниципальном округе ЛНР загорелась сухая трава. В результате огонь перебросился на лес и село Валуйское. Из-за ситуации с пожарами город Первомайск оказался обесточен.

Спустя два дня власти ЛНР ввели на территории региона режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального уровня из-за ситуации с пожарами.

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил, что пожары в Станично-Луганском муниципальном округе в ЛНР могли возникнуть из-за поджога.

Ранее в Воронежской области потушили два пожара на площади в 100 га.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами