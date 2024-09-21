Восьмиклассница чудом выжила, выпав из окна во время мойки стекол в Дагестане

В Дагестане школьница решила помочь родителям с уборкой и выпала из окна. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в городе Хасавюрте. Восьмиклассница пришла с уроков и решила помочь родителям с уборкой. Во время мойки окон она не удержалась и выпала с высоты четвертого этажа.

В результате несовершеннолетнюю доставили в медицинское учреждение. У нее диагностировали переломы плеча и тазовой кости, состояние оценили как тяжелое. Позже школьницу перевели в травматологию.

Сообщается, что семья, в которой воспитывается восьмиклассница, является благополучной и не состоит на контроле у ПДН. В данный момент правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.

Ранее в Калининграде семилетняя девочка выжила после падения из окна пятого этажа.