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Восьмиклассница чудом выжила, выпав из окна во время мойки стекол в Дагестане

Mash: в Дагестане восьмиклассница чудом выжила, выпав из окна

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Shutterstock

В Дагестане школьница решила помочь родителям с уборкой и выпала из окна. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в городе Хасавюрте. Восьмиклассница пришла с уроков и решила помочь родителям с уборкой. Во время мойки окон она не удержалась и выпала с высоты четвертого этажа.

В результате несовершеннолетнюю доставили в медицинское учреждение. У нее диагностировали переломы плеча и тазовой кости, состояние оценили как тяжелое. Позже школьницу перевели в травматологию.

Сообщается, что семья, в которой воспитывается восьмиклассница, является благополучной и не состоит на контроле у ПДН. В данный момент правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.

Ранее в Калининграде семилетняя девочка выжила после падения из окна пятого этажа.

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