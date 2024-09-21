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В Иркутске ощутили подземные толчки от землетрясения в озере Байкал

МЧС РФ: землетрясение произошло в акватории озера Байкал в Иркутской области

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Ekaterina Sazonova/Unsplash

Жители города Иркутска ощутили подземные толчки. Об этом сообщается в Telegram-канале «Иркутск №1».

Из материала следует, что смещение земной поверхности зафиксировали днем 21 сентября.

Позже в Главном управлении МЧС РФ по Иркутской области заявили, что сейсмологическое событие произошло в 14:55 по местному времени (9:55 мск) в Ольхонском районе. Землетрясение зафиксировали в акватории озера Байкал, уточняется в Telegram-канале ведомства.

«Интенсивность в эпицентре [составила] 5,8 баллов», — говорится в заявлении.

В пресс-службе регионального управления МЧС РФ добавили, что подземные толчки силой от трех до четырех баллов могли ощутить жители сразу нескольких районов. Речь идет об Иркутском, Ольхонском, Баяндаевском, Эхирит-Булагатском и Слюдянском районах.

Как рассказали в ведомстве, никаких разрушений после природного катаклизма выявлено не было. Сейчас все инфраструктурные объекты в Иркутской области работают в штатном режиме.

В ночь на 20 сентября в Таштагольском муниципальном районе Кемеровской области произошло землетрясение магнитудой 4,3. Эпицентр природного катаклизма находился в четырех километрах от поселка Шерегеш. При этом никакой информации о пострадавших не поступало.

Ранее в Республике Крым рассказали о мониторинге сейсмоактивности после землетрясения в море.

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