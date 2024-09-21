В Уфе трое мужчин вымогали деньги у подростков

В Башкирии задержаны трое местных жителей, которых обвиняют в вымогательстве денег у несовершеннолетних. Об этом сообщает «МВД Медиа».

По версии следствия, группа вымогателей в возрасте 21 и 22 лет требовала у несовершеннолетних крупную сумму денег. В 100 тысяч рублей они оценили ночной звонок одного из подростков, который хотел обратиться к таксисту. При этом последний сам дал свой номер и говорил, что будет по возможности брать их заказы.

Приятели таксиста назначили подростку и его друзьям встречу, где стали требовать у несовершеннолетних деньги, заявив, что они обязаны компенсировать ему звонок в нерабочее время. Злоумышленники забрали у юношей все имеющиеся наличные и телефон. После этого пострадавшие рассказали о произошедшем родителям, которые обратились в полицию.

Подозреваемых удалось задержать, в отношении вымогателей возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Петербурге задержали бандитов, которые вымогали у мужчины деньги и угрожали ему физическим устранением. Подельники взяли жертву в плен, нанесли побои и, угрожая молотком и ножом, вымогали денежные средства. 35-летнему потерпевшему потребовалась помощь медиков, а вымогателей, один из которых был судим за кражу и хранение наркотиков, а второй обвинялся в более тяжких преступлениях, доставили в отдел полиции.

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