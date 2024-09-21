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Грузовик сбил самокатчицу на пешеходном переходе в Петербурге, она попала в реанимацию

В Петербурге грузовик сбил самокатчицу на пешеходном переходе

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Shutterstock

В Петербурге женщину, ехавшую на электросамокате через пешеходный переход, сбил грузовик. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел 21 сентября возле дома №25 на Ивановской улице. Грузовик наехал на женщину, которая пересекала нерегулируемый пешеходный переход на электросамокате, не спешившись.

В результате самокатчицу доставили в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у нее открытую черепно-мозговую травму, ее состояние оценили как тяжелое. Женщину поместили в реанимацию.

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту произошедшего. Детали и обстоятельства инцидента выясняются. Личность пострадавшей не установлена, на вид женщине около 30 лет.

Ранее в Москве автобус сбил восьмилетнего мальчика на велосипеде.

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