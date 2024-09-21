Взрывы зафиксировали в подконтрольном украинским властям городе Херсоне второй раз за день. Об этом сообщило издание «Общественное».

Иные подробности о ситуации в населенном пункте в материале не уточняются.

По данным онлайн-ресурса, разработанного министерством цифровой трансформации Украины для оповещения населения, воздушная тревога на территории Херсонской области не объявлялась. Речь идет о той части региона, которая находится под контролем Киева.

Утром 21 сентября журналисты издания «Общественное» рассказали, что в Херсоне произошли несколько взрывов. В каком именно районе их зафиксировали, не раскрывалось.

19 сентября о взрывах в Херсоне сообщило украинское издание «Зеркало недели». За день до этого в населенном пункте зафиксировали еще несколько взрывов, но никакие подробности не приводились.

16 сентября глава военной администрации Херсонской области Александр Прокудин в своем Telegram-канале написал, что на вверенной ему территории был поврежден объект критической инфраструктуры. Строение, местоположение и название которого чиновник уточнять не стал, получило урон в результате взрывов.

Ранее в подполье рассказали об ударе по крыше торгового центра в Херсоне.