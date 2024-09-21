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В ЛНР задержали женщину по делу о сотрудничестве с украинскими спецслужбами

ФСБ РФ: жительницу ЛНР задержали за передачу Украине данных о российских войсках

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ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

Сотрудники управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ по Луганской народной республике (ЛНР) задержали жительницу региона по подозрению в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Об этом пишет РИА Новости.

Как рассказали в ФСБ РФ, операция была проведена в сотрудничестве с региональным управлением Росгвардии. В результате под стражей оказалась россиянка, проживающая в Станично-Луганском районе.

По информации следствия, женщина передавала Киеву разведывательные данные о российских войсках. На этом фоне против нее было возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ. Речь идет о государственной измене.

В материале уточняется, что следствие по делу еще ведется.

20 сентября на территории ЛНР задержали мужчину, который передавал украинским спецслужбам сведения о Вооруженных силах РФ. Гражданин рассказал сотрудникам силовых структур, что за сбор информации в пользу Киева ему обещали заплатить $10 тыс. Однако после отправки соответствующих данных, которые включали в себя фото- и видеоматериалы, он так и не получил денежное вознаграждение.

Ранее жителя Мариуполя взяли под стражу по подозрению в государственной измене.

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