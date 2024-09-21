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Шесть судей ушли в отставку в Ростовской области

Шесть судей из Ростовской области досрочно сложили с себя полномочия

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Freepik.com

Шесть судей в Ростовской области досрочно ушли в отставку. Об этом сообщается на сайте квалификационной коллегии судей (ККС) региона.

В заявлении уточняется, что 20 сентября коллегия провела восьмое в текущем году заседание. Оно состоялось в Ростове-на-Дону. Одним из вопросов, которые рассматривались на совещании, стало увольнение ряда судей.

В частности, речь идет об аннулировании полномочий председателя Октябрьского районного суда Ростова-на-Дону Лукьянова Д. В. и главы Октябрьского районного суда Ростовской области Иванчиковой И.И.

Также прошение об отставке направили двое судей Арбитражного суда региона Чернышева И.В. и Хворых Л.В. Аналогичным образом поступили двое судей Шахтинского городского суда региона Шевырева О.Б. и Колоскова О.Р.

«Коллегия прекратила полномочия председателей судов и судей на основании пп. 1 п. 1 ст. 14 закона <...> «О статусе судей в Российской Федерации», — говорится в публикации.

Что именно послужило причиной для их увольнения, в сообщении не уточняется.

Ранее в доме председателя суда в Ростовской области прошли обыски.

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