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Россиянин сжег автомобиль своей девушки, заметив ее с другим

В Астрахани мужчина из ревности сжег автомобиль своей возлюбленной

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

В Астрахани задержали местного жителя, который из ревности сжег автомобиль своей девушки. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 29-летняя жительница Астрахани. Женщина сообщила, что неизвестный сжег ее автомобиль «Kia Rio». Ущерб потерпевшая оценила в 900 тысяч рублей.

Как установили правоохранители, местный житель распивал спиртные напитки и решил прогуляться. В одном из дворов он увидел свою возлюбленную в сопровождении незнакомца. Россиянин решил отомстить девушке, купил на заправке канистру с бензином, облил горючей жидкостью автомобиль возлюбленной и поджег.

Машина выгорела полностью, восстановлению транспортное средство не подлежит. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Новокузнецке мужчина решил отомстить бывшему другу за то, что тот увел у него супругу, и поджег его автомобиль. Россиянин прокрался ночью к авто, спустил у него два колеса, после чего разбил камнем стекло и бросил через него в салон подожженную тряпку. Постепенно огонь распространился и повредил всю машину. Во время инцидента злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее россиянин устроил пожар в автосалоне и сжег машины на 6 млн рублей.

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